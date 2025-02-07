На сколько сократился транзит российской нефти

Транзит российской нефти через трубопроводную систему Украины в 2024 году уменьшился на 15% и составил 11,5 миллиона тонн (230,3 тысячи баррелей в сутки), сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Основная часть поставок пришлась на Венгрию – 42% от общего объема. По сравнению с предыдущими периодами объемы транзита остались на том же уровне, тогда как в то же время:

экспорт в Словакию снизился на 13% , достигнув 4 миллионов тонн;

, достигнув 4 миллионов тонн; а поставки в Чехию сократились до 2,7 миллиона тонн.

Министерство энергетики России не предоставило никаких комментариев по этому вопросу.

Как Россия поставляет нефть через Украину

Россия поставляет нефть через трубопровод Дружба, который имеет две основные ветки:

Южная ветка соединяет российские нефтяные месторождения с нефтеперерабатывающими заводами, принадлежащих MOL в Венгрии, а также с предприятиями в Словакии и Чехии, которые контролируются PKN Orlen.

соединяет российские нефтяные месторождения с нефтеперерабатывающими заводами, принадлежащих MOL в Венгрии, а также с предприятиями в Словакии и Чехии, которые контролируются PKN Orlen. Северная ветка проходит через Беларусь в Польшу и Германию.

Обратите внимание! В 2023 году Германия и Польша прекратили закупку российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас Германия получает нефть из Казахстана через трубопровод Дружба. В 2024 году Казахстан экспортировал в Германию 1,5 миллиона тонн нефти.