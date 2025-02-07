Какие доходы получает Россия от транзита нефти через Украину

Как сообщают российские СМИ, по итогам прошлого года средняя цена российской нефти Urals для расчета налогов достигла 67,85 за баррель.

Читайте также Доллар меньше 42, а евро меньше 44 гривен: какие изменения на рынке валют

Куда осуществлялись поставки:

Венгрия – 42% от общего количества поставок – 4,8 миллиона тонн;

Словакия – экспорт упал на 13% – 4 миллиона тонн;

Чехия – 2,7 миллиона тонн.

Обратите внимание! Согласно расчетам, Кремль таким образом зарабатывает 15,6 миллиона долларов в день. Это примерно 5,7 миллиарда долларов в год.