Які прибутки отримує Росія від транзиту нафти через Україну

Як повідомляють російські ЗМІ, за підсумками минулого року середня ціна російської нафти Urals для розрахунку податків сягнула 67,85 за барель.

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Куди здійснювались постачання:

Угорщина – 42% від загальної кількості постачань – 4,8 мільйона тонн;

Словаччина – експорт впав на 13% – 4 мільйони тонн;

Чехія – 2,7 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Згідно з розрахунками, Кремль таким чином заробляє 15,6 мільйона доларів на день. Це приблизно 5,7 мільярда доларів на рік.