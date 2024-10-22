За скільки можна придбати 1000 злотих у жовтні

Курс злотого залишається стабільним. Попри невеликі коливання, валюта протягом жовтня майже не зазнала змін.

Який зараз курс злотого до гривні

За даними "Мінфіну", на готівковому ринку злотий не зазнав змін. Купівля відбувається по 10,42 гривні за злотий, продаж – 10,55 гривні за злотий.

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Зверніть увагу! Курс злотого, який встановив НБУ – 10,3792 гривні.

У банку валюта дещо подешевшала. Станом на 22 жовтня, середній курс злотого у цих фінустановах такий:

купівля здійснюється в середньому за 10,20 гривні за злотий;

продаж – по 10,57 гривні за злотий.

Курс в обмінниках залишається стабільним:

купівля здійснюється за середнім курсом – 10,42 гривні за злотий;

продаж в середньому відбувається по 10,55 гривні за злотий.

У скільки зараз обійдеться покупка 1000 злотих