1000 злотих у гривні сьогодні: скільки коштуватиме обміняти польську валюту

Станом на жовтень 2024 року, обмінний курс польського злотого до української гривні суттєво знизився. Річ у тім, що лише за останні три дні польська валюта втратила 21 копійку у вартості.

Скільки буде 1 000 злотих у гривні

Згідно з офіційним курсом НБУ, вартість польської валюти в Україні нині становить 10,57 гривні.

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Водночас у обманках та обмінниках ситуація дещо інша: за даними "Мінфіну" в середньому купівля злотого станом на 5 жовтня становить:

у банках – 10,41 гривні ;

; в обмінниках – 10,60 гривні.

Відтак, станом на 5 жовтня, 1 000 злотих у гривнях при обміні у банківських установах становитиме – 10 410 гривень. Водночас в обмінниках ця сума буде відчутно більшою та складне 10 600 гривень.

Зауважте! Кінцева сума операції залежатиме від фінансової установи, де ви фактично будете здійснювати обмін валюти.

Втім, за останні кілька днів польський злотий в Україні втратив 21 копійку, хоча раніше його курс залишався стабільним. Тому, ймовірно, варто поки утриматися від обміну валюти, очікуючи сприятливіших умов.