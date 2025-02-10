10 лютого, 16:11
Скільки можна виручити при обміні 200 євро 10 лютого
Основні тези
- Офіційний курс євро на 10 лютого складає 43,03 гривні, середній курс у банках: 42,75 гривні за купівлю та 43,43 гривні за продаж.
- При обміні 200 євро в банку можна отримати близько 8 550 гривень, а в обміннику — близько 8 660 гривень.
На валютному ринку відбуваються невеликі коливання. Курс євро продовжує знижуватись.
Як змінився курс євро у лютому
Станом на 10 лютого, офіційний курс євро складає 43,03 гривні повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними видання "Мінфін", середній курс у банках зараз такий:
- купівля відбувається в середньому за 42,75 гривні за євро;
- продаж – 43,43 гривні за євро.
В обмінниках середній курс змінився так:
- купівля – 43,30 гривні за євро;
- продаж – 43,50 гривні за євро.
За скільки можна купити сьогодні 200 євро
- щоб купити 200 євро у банку, потрібно витратити приблизно 8 686 гривень;
- аби придбати 200 євро в обміннику, доведеться віддати орієнтовно 8 700 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 200 євро
- якщо 200 євро обмінювати у банку, можна отримати приблизно 8 550 гривень;
- при обміні 200 євро в обмінному пункті можна виручити орієнтовно 8 660 гривень.