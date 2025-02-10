Скільки можна виручити при обміні 200 євро 10 лютого

На валютному ринку відбуваються невеликі коливання. Курс євро продовжує знижуватись.

Як змінився курс євро у лютому

Станом на 10 лютого, офіційний курс євро складає 43,03 гривні повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", середній курс у банках зараз такий:

купівля відбувається в середньому за 42,75 гривні за євро;

продаж – 43,43 гривні за євро.

В обмінниках середній курс змінився так:

купівля – 43,30 гривні за євро;

продаж – 43,50 гривні за євро.

За скільки можна купити сьогодні 200 євро

щоб купити 200 євро у банку , потрібно витратити приблизно 8 686 гривень;

, потрібно витратити приблизно 8 686 гривень; аби придбати 200 євро в обміннику, доведеться віддати орієнтовно 8 700 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 200 євро