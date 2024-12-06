Контрольовані та без різкого росту: якими будуть ціни на долар та євро наступного тижня

Вже декілька тижнів на валютному ринку не спостерігається суттєвих змін щодо вартості валют. Водночас відбувається лише контрольоване коливання цін. До прикладу, долар на міжбанку коливався в діапазоні від 41,2 гривні до 41,6 гривні, у той час, як євро спочатку дещо зменшилося, а потім зростало.

Чи можуть валюти наступного тижня злетіти в ціні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, попри те, що прогнози до поступового зростання валютних курсів залишаються чинними, втім катастрофічних зростань не передбачається.

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Банкір називає причини, що сприятимуть цьому, а саме:

По-перше, міжнародна допомога дозволяє Нацбанку спокійно втримувати курс, По-друге, регулятор не зацікавлений в сильній девальвації, оскільки вона, як наслідок, вплине на інфляцію.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові, що корелює співвідношення попиту та пропозиції, намагаючись підтримувати між ними баланс.

Водночас за словами Лєсового, попри нові енергетичні та воєнні виклики, є очікування, що їх вплив на валютні показники не буде надмірно тяжким: зростання попиту на готівковому ринку може врівноважити збільшення кількості громадян, що здаватимуть валюту з метою святкових приготувань.

Яким буде курс з 9 по 15 грудня

За прогнозами, коридори валютних коливань наступного тижня буду виглядати так: 41,4 – 41,8 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро (на міжбанку), 41,5 – 42 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).