Купівля долара в листопаді: яку суму гривень потрібно буде віддати

Прогнозується, що курс в листопаді може перебувати в діапазоні від 41,2 до 42 гривень. Відповідно купляти валюту на випадок здорожчання доведеться за новою вже ціною наприкінці осені.

Що буде з курсом у листопаді

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився раніше з 24 Каналом, якщо між попитом та пропозицією відбудеться суттєво розбалансування, тоді Нацбанк намагатиметься втримати рівновагу на ринку.

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Відтак припускається, що на міжбанку діапазон курсових змін може бути на рівні 41,1 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас на готівковому ринку – на рівні 41,2 – 42 гривні за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Зверніть увагу! Якщо курс у листопаді сягне 42 гривень за валюту, тоді ціна на 100 доларів сягне до 4 200 гривень, що близько на 40 – 50 гривень дорожче, аніж на сьогодні.