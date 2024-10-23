Купівля долара в листопаді: яку суму гривень потрібно буде віддати
Прогнозується, що курс в листопаді може перебувати в діапазоні від 41,2 до 42 гривень. Відповідно купляти валюту на випадок здорожчання доведеться за новою вже ціною наприкінці осені.
Що буде з курсом у листопаді
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився раніше з 24 Каналом, якщо між попитом та пропозицією відбудеться суттєво розбалансування, тоді Нацбанк намагатиметься втримати рівновагу на ринку.
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Відтак припускається, що на міжбанку діапазон курсових змін може бути на рівні 41,1 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро.
Водночас на готівковому ринку – на рівні 41,2 – 42 гривні за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро.
Зверніть увагу! Якщо курс у листопаді сягне 42 гривень за валюту, тоді ціна на 100 доларів сягне до 4 200 гривень, що близько на 40 – 50 гривень дорожче, аніж на сьогодні.
- Станом на ранок 22 жовтня, купівля 100 доларів обійдеться в 4 155 гривень, що й на чорному ринку.
- А в обмінниках ціна не сильно відрізняється від банків – 4 156 гривень за 100 доларів.