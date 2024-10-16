Долар у новому 2025 році: чого очікувати від ціни валюти

Прогнози щодо майбутнього курсу у 2025 році доволі стримані, адже поки невідомо, які з факторів можуть вплинути на валюту за цей період. Крім того, чимало залежатиме від НБУ, який фактично формує курс.

Скільки коштуватиме у 2025 році

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу пояснив, що наразі може оперувати лише озвученими попередніми прогнозами, тобто що середньозважений курс наступного року може бути на рівні 45 гривень за долар.

Читайте також Дешевше вже не буде: яку вартість доведеться платити за 100 доларів наприкінці 2024 року

Зауважте! Серед прогнозів валютних експертів є думки щодо того, що до кінця 2024 року американська валюта може перетнути позначку у 42 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак це лише первинна інформація, яка під час розгляду бюджету може бути скоригована. Крім того, знову таки, валютний курс залежатиме від низки важливих економічних факторів, серед яких інфляція, обсяг макрофіну, розвиток економіки, експорту тощо. І найголовніше: перебіг війни, як стратегічний чинник, від якого потенційно може залежати блок економічних факторів.

Втім банкір не заперечує, що суто емоційно можна очікувати валютне зростання, однак воно явно не станеться 1 чи 2 січня.

Зауважте! На думку Лєсового, навіть зростання може бути повільним, "неквапливим" процесом, і цілком можливо подібним до 2024 року, а саме з почерговими етапами стабільності та незначної девальвації гривні.

Однак я переконаний, що поки що зарано "формувати громадську думку", нав’язуючи певні цифри, певне уявлення про валютний ринок наступного року,

– додає банкір.

Чому курс може як суттєво подорожчати, так і подешевшати

Економічний експерт Борис Кушнірук розповідає у коментарі 24 Каналу, що зараз в Україні величезний зовнішній торгівельний дефіцит. Відтак курс фактично підтримується однією основою – Нацбанком. Водночас робить це регулятор за допомогою коштів від західних партнерів.

Борис Кушнірук Економіст Курс на 100% залежить від Нацбанку. Водночас регулятор може курс зробити, як на рівні 30 гривень, так і на рівні 50 гривень. А тому, якщо курс повністю залежить від регулятора, то тоді він не повинен вдавати, що встановлюється якийсь ринковий курс. Коли практично 50% валюти, яка потрібна ринку, покривається Нацбанком, то ринкового курсу просто немає.

Економіст Кушнірук впевнений, що Нацбанк зобов'язаний оприлюднювати план дій щодо курсу, тобто умовно попереджувати, що до кінця року буде проведена девальвація на певний відсоток тощо.

Тоді це прогнозовано. І ринок, і населення, і бізнес, і банки, і уряд знають, що буде відбуватися з курсом,

– пояснює пан Борис.

На думку економіста, те, як робить це зараз Національний банк, створює можливості для зловживання, які безперечно мають місце.