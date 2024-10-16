Доллар в новом 2025 году: чего ожидать от цены валюты

Прогнозы относительно будущего курса в 2025 году довольно сдержанные, ведь пока неизвестно, какие из факторов могут повлиять на валюту за этот период. Кроме того, многое будет зависеть от НБУ, который фактически формирует курс.

Сколько будет стоить в 2025 году

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала объяснил, что пока может оперировать только озвученными предварительными прогнозами, то есть что средневзвешенный курс в следующем году может быть на уровне 45 гривен за доллар.

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Обратите внимание! Среди прогнозов валютных экспертов есть мнения о том, что до конца 2024 года американская валюта может пересечь отметку в 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако это лишь первичная информация, которая при рассмотрении бюджета может быть скорректирована. Кроме того, опять же, валютный курс будет зависеть от ряда важных экономических факторов, среди которых инфляция, объем макрофина, развитие экономики, экспорта и тому подобное. И самое главное: ход войны, как стратегический фактор, от которого потенциально может зависеть блок экономических факторов.

Впрочем, банкир не отрицает, что чисто эмоционально можно ожидать валютный рост, однако он явно не произойдет 1 или 2 января.

Заметьте! По мнению Лесового, даже рост может быть медленным, "неторопливым" процессом, и вполне возможно подобным 2024 году, а именно с поочередными этапами стабильности и незначительной девальвации гривны.

Однако я убежден, что пока рано "формировать общественное мнение", навязывая определенные цифры, определенное представление о валютном рынке в следующем году,

– добавляет банкир.

Почему курс может как существенно подорожать, так и подешеветь

Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказывает в комментарии 24 Каналу, что сейчас в Украине огромный внешний торговый дефицит. Поэтому курс фактически поддерживается одной основой – Нацбанком. В то же время делает это регулятор с помощью средств от западных партнеров.

Борис Кушнирук Экономист Курс на 100% зависит от Нацбанка. В то же время регулятор может курс сделать, как на уровне 30 гривен, так и на уровне 50 гривен. А потому, если курс полностью зависит от регулятора, то тогда он не должен делать вид, что устанавливается какой-то рыночный курс. Когда практически 50% валюты, которая нужна рынку, покрывается Нацбанком, то рыночного курса просто нет.

Экономист Кушнирук уверен, что Нацбанк обязан обнародовать план действий по курсу, то есть условно предупреждать, что до конца года будет проведена девальвация на определенный процент и тому подобное.

Тогда это прогнозируемо. И рынок, и население, и бизнес, и банки, и правительство знают, что будет происходить с курсом,

– объясняет господин Борис.

По мнению экономиста, то, как делает это сейчас Национальный банк, создает возможности для злоупотребления, которые бесспорно имеют место.