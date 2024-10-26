У 2025 році не є виключенням, що 100 доларів коштуватимуть понад 4 500 гривень

На 2025 рік прогнозують курс долара на рівні 45 гривень за валюту, однак йдеться про середній курс. Відтак фактичний курс може становити навіть понад 45 гривень. Тобто теперішня вартість валюти може бути на понад 3,5 гривні дорожчою.

Що буде з курсом у новому році

Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що наприкінці цього року цілком ймовірно, що долар може подорожчати до позначки у 42,5 гривні. А до кінця наступного року, ціна може ще зрости.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати – на рівні 47,5 гривні.

Цікаво! На думку банкіра Тараса Лєсового, зростання валюти може бути повільним й цілком можливо подібним до 2024 року. Тобто йдеться про етапи стабільності та незначної девальвації гривні.

Таким чином, у 2025 році курс долара може із теперішньої середньої ціни в 41,5 гривні подорожчати на 6 гривень. Відтак 100 доларів на початку нового року можуть коштувати десь на рівні 4 200 гривень, а наприкінці – аж 4 750 гривень.