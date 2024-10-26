Що буде з курсом у новому році

Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що наприкінці цього року цілком ймовірно, що долар може подорожчати до позначки у 42,5 гривні. А до кінця наступного року, ціна може ще зрости.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати – на рівні 47,5 гривні.

Цікаво! На думку банкіра Тараса Лєсового, зростання валюти може бути повільним й цілком можливо подібним до 2024 року. Тобто йдеться про етапи стабільності та незначної девальвації гривні.

Таким чином, у 2025 році курс долара може із теперішньої середньої ціни в 41,5 гривні подорожчати на 6 гривень. Відтак 100 доларів на початку нового року можуть коштувати десь на рівні 4 200 гривень, а наприкінці – аж 4 750 гривень.