Чи може кінець осені стати переломним для курсу долара

Варто зауважити, що через різні обставини прогнози щодо курсу зараз є доволі умовними. Однак все ж є ймовірність того, що американська валюта у листопаді цього року наблизиться до нової психологічної позначки.

Чого очікувати на ринку перед зимою

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що є безліч досі незначних обставин, які можуть вплинути на курсові коливання.

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Як пояснює Лєсовий, досі невідомо щодо намірів агресора зруйнувати енергетичну інфраструктуру України цієї зими. Крім того, невідомо, яким буде переддень зими та початок опалювального сезону.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Такий же фактор невизначеності стосується макрофінансової допомоги до кінця року з "прицілом" вже на 2025 рік, рівень поточної інфляції та її вплив на ціни тощо.

Банкір додав, що єдине, в чому можна бути впевненим – в умовах війни валютний ринок не буде кинутим "напризволяще".

До якої позначки може подорожчати долар у листопаді

Лєсовий розповідає, що у випадку курсових загроз, а це суттєве розбалансування між попитом і пропозицією, Нацбанк вживатиме відповідних заходів для утримання рівноваги.

Ми припускаємо, що основні валютні зміни можуть відбуватися в коридорах 41,1 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро на міжбанку, та 41,2 – 42 гривні за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро на готівковому ринку,

– каже пан Тарас.

Відтак у листопаді цілком можливо, що курс валют наблизиться до 42 гривень за долар, тобто до "приписаного" в бюджеті курсу. Відповідно 100 доларів можуть коштувати вже майже 4 200 гривень.