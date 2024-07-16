Деякі ліміти збереглися: скільки валюти можна купити за раз

Нині не існує обмежень щодо продажу готівкової валюти банками та обмінниками, після пом'якшення курсової політики НБУ. А от щодо зняття коштів, ліміти збереглися..

Скільки доларів можна купити в банку за один раз

Купити долари та євро у касі банку зараз можна у будь-якій кількості у порядку живої черги. Головне, щоб у працівника було достатньо валюти.

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Раніше НБУ оголосив про послаблення обмежень на продаж безготівкової іноземної валюти фізичним особам. Це рішення призвело до зняття всіх обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової іноземної валюти населенню.

Ліміти на зняття грошей

Ще у 2022 році НБУ ввів обмеження на зняття готівки в касах банку на території України. З того часу українці можуть отримати максимум 100 тисяч гривень за один день з одного рахунку. На банкоматах і POS-терміналах ця сума не перевищує денний ліміт за карткою, й не може бути більшою ніж 50 тисяч гривень на день.