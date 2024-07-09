Ліміт на добу: скільки доларів можна купити за один день

НБУ зм'якшив валютну політику ще минулого року. Нині обсяги продажу готівкової валюти банками та обмінниками не обмежені, втім є обмеження на зняття коштів.

Скільки можна купити доларів в день

У 2024 році купити долари та євро в касі банку можна без будь-яких обмежень. Тобто, це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі.

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А все тому, що у кінці минулого року Національний банк України послабив обмеження на продаж безготівкової іноземної валюти громадянам. З того часу всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ щодо обсягів можливого продажу готівкової іноземної валюти населенню – були скасовані.

Обмеження на зняття коштів

Згідно з обмеженнями Національного банку України з 2022 року, громадяни можуть знімати в касах банку на території України не більше як 100 тисяч гривень за один день з одного рахунку. На банкоматах і POS-терміналах можна зняти суму, що не перевищує денний ліміт за карткою, але не більше ніж 50 тисяч гривень на день.