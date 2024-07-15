Скільки мільйонів доларів Нацбанк продав на міжбанку за минулий тиждень

За минулий тиждень Нацбанк продав чималу суму доларів. Втім, ця сума виявилася суттєво меншою в порівняні з попереднім тижнем.

Скільки валюти продав Нацбанк

Згідно з даними, з 8 по 12 липня Нацбанк продав 532,36 мільярда доларів, що на 99,3 мільйона доларів менше, ніж минулого тижня. Водночас протягом тижня Нацбанк купив 250 тисяч доларів, що на 500 тисяч менше порівняно з попереднім тижнем.

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Загалом з початку року Нацбанк продав 15,45 мільярда доларів, тоді як купив 117,6 мільйона доларів.

НБУ скасував деякі валютні обмеження

НБУ скасував валютні обмеження для населення, нові правила набрали чинності з 11 липня 2024 року. Відтак, Національний банк України уточнив, що ліміт на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні становить 100 тисяч гривень на день, що відповідає поточному ліміту на видачу готівки. Це уточнення стосується виключно безготівкових операцій.

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