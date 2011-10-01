Додаткові роки стажу: скільки за них доплачують

Деякі українці можуть отримувати доплати до пенсії. Це можливо, якщо особи мають понаднормовий стаж.

Скільки доплачують за додаткові роки стажу

Мова йде про кожен рік, який людина відпрацювала понад мінімум, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії. Однак не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 – для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом,

– пишуть у ПФУ.

Цього року ця сума становить 2 361 гривню. Тому доплата буде 23,61 гривні за кожні 12 місяців додаткового стажу.

Доплата до пенсії за великий стаж понад 40 років (йдеться про 5 додаткових років для чоловіка і 10 для жінки) становитиме вже 118,05 або 236,1 гривні.

Зверніть увагу! Наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений.