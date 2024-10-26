Ціна 1 кіловата світла з 1 листопада

Цьогоріч вартість електроенергія уже зросла майже у 2 рази. З 1 червня тариф на світло збільшився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Яким буде тариф на світло з 1 листопада

Тариф на світло для побутових споживачів не буде зростати у листопаді. Теперішня вартість має бути щонайменше до травня 2025 року, повідомляє Міненерго.

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Однак, є визначені категорії споживачів, що можуть платити менше. Йдеться про власників двозонних лічильників, для ких тариф поділяється на дві частини:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину;

тариф – з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину; нічний – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також зменшений тариф діє для власників електроопалювальних установок. За умови, що вони споживають менш як 2 тисячі кіловат-годин на місяць. Пільговий тариф для таких осіб – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Пільговий тариф для власників електроопалювальних установок діє протягом опалювального сезону – з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.