Зима близько: на скільки довгими можуть бути відключення світла цьогоріч

Наближається зима. Енергосистема України до тепер оговтується від російських атак. Зараз в більшості українських міст не має відключень, однак, згодом обмеження можуть повернутись.

Як довго триватимуть відключення

Експерт Святослав Павлюк у коментарі 24 Каналу зазначив, що українцям варто готуватися до нових відключень. Адже через зниження температури, зросте споживання електроенергії.

Читайте також Українським військовим виплатять по 45 тисяч гривень: про кого йдеться

Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Я думаю, що до грудня відключення будуть більш-менш стабільними, не довгими, а от у січні – лютому відключення можуть бути доволі істотними. Це навіть може бути до половини часу (12 годин – 24 Канал).

Павлюк зазначає, що оптимістичним сценарієм є відсутність нових атак з боку ворога. Однак, готуватися потрібно до найгіршого.

Зверніть увагу! За словами Павлюка, на кількість відключень впливатиме і те, як швидко енергетики зможуть відновити пошкоджені енергетичні підприємства.