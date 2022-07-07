Скільки грошей "надрукував" НБУ з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень. Це стало найбільшим джерелом фінансування держбюджету від початку повномасштабної війни.

Джерела фінансування держбюджету

Загальний обсяг фінансування бюджету-2022 склав майже 22,6 мільйона доларів, або понад 658 мільйона гривень. З цієї суми майже 7,7 мільйона (225 мільйонів гривень) – "друк" готівки НБУ.

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Джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 5 липня були:

військові облігації,

кредити від Міжнародних фінансових організацій,

двосторонні кредити та гранти.

Військові облігації

На другому місці серед джерел фінансування був випуск облігацій державою (ОВДП), включаючи військові. Мовиться про майже 3,79 мільйона доларів, або 110 мільйонів гривень.

Останній аукціон з продажу ОВДП був 5 липня. На ньому Мінфін спромігся залучити 128 мільйонів гривень, інвесторам запропонували 3 випуски військових облігацій, номінованих у гривні.

Нагадаємо, що військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни та водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.

Після введення воєнного стану Кабмін прийняв рішення про випуск військових облігацій. Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.

Інші джерела фінансування

Від міжнародних фінансових організацій до бюджету також надійшло чимало коштів, зокрема від:

Міжнародного валютного фонду Україна отримала від 24 лютого 1,41 мільйона доларів, або 110,9 мільйона гривень.

Україна отримала від 24 лютого 1,41 мільйона доларів, або 110,9 мільйона гривень. Світового банку – 841 мільйона доларів, або 34,28 мільйона гривень).

– 841 мільйона доларів, або 34,28 мільйона гривень). Європейський інвестиційний банк – 720 мільйона доларів, або 24, 6 мільйона гривень.

Також бюджет наповнювався завдяки грантам від таких країн як: США, Данія, Норвегія, Австрія, Литва, Латвія та Ісландія.

Джерела фінансування бюджету-2022 від початку війни в Україні / Інфографіка Мінфіну

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