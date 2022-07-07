Источники финансирования госбюджета

Общий объем финансирования бюджета-2022 составил почти 22,6 миллионов долларов, или более 658 миллионов гривен. Из этой суммы почти 7,7 миллиона (225 миллионов гривен) – "печать" наличных НБУ.

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Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 5 июля были:

военные облигации,

кредиты от Международных финансовых организаций,

двусторонние кредиты и гранты.

Военные облигации

На втором месте среди источников финансирования был выпуск облигаций государством (ОВГЗ), включая военные. Речь идет о почти 3,79 миллиона долларов, или 110 миллионах гривен.

Последний аукцион по продаже ОВГЗ был 5 июля. На нем Минфин смог привлечь 128 миллионов гривен, инвесторам предложили 3 выпуска военных облигаций, номинированных в гривне.

Напомним, что военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.

После введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд ВСУ и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.

Другие источники финансирования

От международных финансовых организаций в бюджет также поступило немало средств, в частности от:

Международного валютного фонда Украины получила от 24 февраля 1,41 миллиона долларов, или 110,9 миллиона гривен.

Украины получила от 24 февраля 1,41 миллиона долларов, или 110,9 миллиона гривен. Всемирного банка – 841 миллион долларов, или 34,28 миллиона гривен.

– 841 миллион долларов, или 34,28 миллиона гривен. Европейского инвестиционного банка – 720 миллионов долларов, или 24,6 миллиона гривен.

Также бюджет наполнялся благодаря грантам таких стран как: США, Дания, Норвегия, Австрия, Литва, Латвия и Исландия.

Источники финансирования бюджета-2022 с начала войны в Украине / Инфографика Минфина

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