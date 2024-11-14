Зовнішня підтримка України: скільки коштів надійшло в країну з 2022 року

З 2022 року Україна отримала чималу суму бюджетного фінансування, що стало ключовою підтримкою для економіки країни в умовах війни. Ці кошти надходять від міжнародних партнерів та спрямовуються на покриття бюджетних витрат,

Скільки мільярдів отримала Україна з початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної підтримки, повідомляє 24 канал посиланням на очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

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Цього року Україна вже отримала 27,3 мільярда доларів прямого бюджетного фінансування. Зокрема, сьогодні держава отримала 1,35 мільярда доларів гранту від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту Світового банку.

Отже, до першої п'ятірки донорів увійшли:

Європейський Союз – надав 40,54 мільярда доларів США; Сполучені Штати Америки – 28,18 мільярда доларів; Міжнародний валютний фонд – 11,36 мільярда доларів; Японія – 6,34 мільярда доларів; Канада – 5,41 мільярда доларів; Велика Британія – 2,55 мільярда доларів; Світовий банк – 2,06 мільярда доларів; Німеччина – 1,69 мільярда доларів; інші партнери – 4,35 мільярда доларів.

Цікаво! Протягом 2024 року Сполучені Штати надали Україні вже 5,2 мільярда доларів із 7,8 мільярда, що очікуються.