Сума вражає: у Мінфіні розповіли скільки треба на відновлення України

Для відновлення від наслідків російської агресії у 2023 році потрібно 6,5 мільярдів доларів. Ці кошти мають забезпечити, серед іншого, зростання економіки країни.

На що підуть гроші

Першочергових потреб з відновлення в України кілька. І забезпечення економічного зростання, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, лиш одна з них.

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Інші ж стосуються самих українців:

створення належних умов проживання людей;

забезпечення повернення мігрантів.

Незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 мільярда доларів. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення,

– зазначив міністр.

Скільки грошей на відновлення є в бюджеті

На першочергове відновлення у 2023 році уряд передбачив у державному бюджеті 3,3 мільярда доларів.

Ще на 4,3 мільярда гарантій надали міжнародні партнери.

Яку загальну суму назвав Зеленський

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що лише за оцінками Світового банку загальна сума, якої потребує Україна для відновлення після завданих Росією руйнувань, складає 400 мільярдів доларів.

При цьому він визнав: реальна сума може виявитись ще більшою – адже "ми не знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, який там рівень руйнувань".

У Київській школі економіки ж раніше оцінили збитки українською інфраструктури за рік повномасштабної війни у майже 144 мільярди доларів. Зокрема: