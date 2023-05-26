На что пойдут деньги
Первоочередных потребностей по восстановлению у Украины несколько. И обеспечение экономического роста, по словам министра финансов Сергея Марченко, только одна из них.
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Другие же касаются самих украинцев:
- создания надлежащих условий для проживания людей;
- обеспечения возвращения мигрантов.
Необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении составляют около 6,5 миллиарда долларов. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение,
– отметил министр.
Сколько денег на восстановление есть в бюджете
- На первоочередное восстановление в 2023 году правительство предусмотрело в государственном бюджете 3,3 миллиарда долларов.
- Еще на 4,3 миллиарда гарантий предоставили международные партнеры.
Какую общую сумму назвал Зеленский
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский раньше сообщил, что только по оценкам Всемирного банка общая сумма, в которой нуждается Украина для восстановления после нанесенных Россией разрушений составляет 400 миллиардов долларов.
При этом он признал: реальная сумма может оказаться еще больше – ведь "мы не знаем, что происходит на временно оккупированных территориях, какой там уровень разрушений".
В Киевской школе экономики же ранее оценили убытки украинской инфраструктуры за год полномасштабной войны в почти 144 миллиарда долларов. В частности:
- жилищного фонда было разрушено на 53,6 миллиарда долларов;
- инфраструктуры – на 36,2 миллиарда;
- активов предприятий и промышленности – на 11,3 миллиарда.