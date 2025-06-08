Скільки грошей треба брати з собою до Європи

У країнах Європи існує перелік сум, які повинні бути на добу з собою у туриста. Ці правила діють, якщо українець їде в країни Шенгенської зони без візи.

Скільки грошей мати з собою у різних країнах

Найбільше грошей в кишені вимагає Естонія, а найменше – Угорщина, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Eurotrips.

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Перелік фінансових вимог країн Євросоюзу:

Австрія – на індивідуальній основі;

Бельгія – 45 євро (2 124 гривні) для іноземців, які зупинилися у приватних осіб. 95 євро (4 484 гривні) для іноземців, які зупинилися в готелі;

Угорщина – 3 євро (141 гривня);

Німеччина – 45 євро в день (2 124 гривні);

Греція – 50 євро (2 360 гривні) в день, мінімум 300 євро (14 160 гривень) на 5 днів;

Данія – 47 євро (2 218 гривень);

Естонія – 86 євро в день (4 059 гривень);

Італія – ​​269,60 євро (12 725 гривень) на одну людину на термін до 5 днів, для груп туристів менше;

Іспанія – 71 євро (3 351 гривня) в день;

Латвія – 14 євро в день (660 гривень);

Литва – 40 євро в день (1 888 гривень);

Ліхтенштейн – 91 євро (4 295 гривень), 27 євро (1 274 гривні) для студентів;

Люксембург – мінімальна сума коштів визначається індивідуально;

Мальта – 48 євро в день (2 265 гривень);

Нідерланди – 34 євро (1 604 гривні);

Норвегія – 500 норвезьких крон в день (2 050 гривень);

Польща – 300 злотих (3 300 гривень) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (1 100 гривень) в день, якщо перебування понад 3 дні;

Португалія – ​​потрібно мати при собі суму в 75 євро (3 540 гривень), а також суму з розрахунку 40 євро (1 888 гривень) в день перебування;

Словаччина – 56 євро в день (2 643 гривні);

Словенія – 70 євро (3 304 гривні), 35 євро (1 652 гривні) для неповнолітніх у супроводі батьків;

Фінляндія – 30 євро в день (1 416 гривень);

Франція – 32,50 євро (1 534 гривні) – особи, які мають підтвердження наявності житла, 120 євро (5 664 гривні) – особи, які не можуть підтвердити наявність житла;

Чехія – 40 євро (1 888 гривень) в день до 30 днів;

Швеція – 47 євро в день (2 218 гривень);

Швейцарія – 91 євро (4 295 гривень), 27 євро (1 274 гривні) – для студентів.

Як перевірятимуть наявність грошей

Візовий офіцер має право попросити показати готівку або чек з банкомату із необхідною сумою.

Тому туристам радять приготувати таку довідку, актуальну на дату в’їзду і мати її з собою на кордоні, якщо вони їдуть з кредитною карткою.

Зауважте! Обрахунок здійснювався за курсом НБУ станом на 5 червня 2025 року.