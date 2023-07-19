Розмір аліментів у 2023 році: скільки доведеться платити на дітей
Розмір аліменти в Україні залежать від розміру прожиткового мінімум на дітей різного віку. Відтак для дітей до 6 років, а також від 6 до 18 років, суми будуть різні.
Який розмір аліментів в Україні
Мінімальний розмір аліментів визначається за допомогою прожиткового мінімуму. Відтак сума аліментів не може бути меншою, ніж 50% від прожиткового мінімуму.
Читайте також Допомога від ООН: хто може отримати та як її оформитиНе забувайте, що на розмір аліментів впливає ще й вік дитини.
Станом на 2023 рік прожитковий мінімум залишається на рівні 2022 року, а саме: для дітей до 6 років – 2 272 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень.
Відповідно до цього, мінімальний розмір аліментів у 2023 році складає:
- віком до 6 років – 1 136 гривень;
- віком від 6 до 18 років – 1 416,50 гривні;
- віком від 18 до 23 років (якщо дитина продовжує навчатися) – 1 342 гривень.
За першим – сума аліментів, яку сплачує батько чи матір у разі низьких доходів, має складати не менше 50% від прожиткового мінімуму, як ми зазначали вище. А от за другим – суму для дитини відповідного віку встановлює суд у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.
Скільки становить максимальний розмір аліментів
Один із батьків може добровільно виплачувати аліменти на дитину, а їхню суму визначити за домовленістю.
- Відтак максимальна сума може складати на дитину до 6 років – 22 720 гривень.
- А на дитину від 6 років до 18 років – 28 330 гривні.