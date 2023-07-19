Какой размер алиментов в Украине
Минимальный размер алиментов определяется с помощью прожиточного минимума. Следовательно, сумма алиментов не может быть меньше 50% от прожиточного минимума.
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По состоянию на 2023 год прожиточный минимум остается на уровне 2022 года, а именно: для детей до 6 лет – 2 272 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен.
Согласно этому, минимальный размер алиментов в 2023 году:
- в возрасте до 6 лет – 1 136 гривен;
- от 6 до 18 лет – 1 416,50 гривны;
- в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок продолжает учиться) – 1 342 гривен.
По первому – сумма алиментов, оплачиваемая отцом или матерью в случае низких доходов, должна составлять не менее 50% от прожиточного минимума, как мы отмечали выше. А вот за вторым – сумму для ребенка соответствующего возраста устанавливает суд при достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.
Сколько составляет максимальный размер алиментов
Один из родителей может добровольно выплачивать алименты на ребенка, а их сумму определить по договоренности.
- Следовательно, максимальная сумма может составлять на ребенка до 6 лет – 22 720 гривен.
- А на ребенка от 6 лет до 18 лет – 28 330 гривен.