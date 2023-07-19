Какой размер алиментов в Украине

Минимальный размер алиментов определяется с помощью прожиточного минимума. Следовательно, сумма алиментов не может быть меньше 50% от прожиточного минимума.

Читайте также Помощь от ООН: кто может получить и как ее оформить

Не забывайте, что на размер алиментов влияет еще и на возраст ребенка.

По состоянию на 2023 год прожиточный минимум остается на уровне 2022 года, а именно: для детей до 6 лет – 2 272 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен.

Согласно этому, минимальный размер алиментов в 2023 году:

в возрасте до 6 лет – 1 136 гривен;

– 1 136 гривен; от 6 до 18 лет – 1 416,50 гривны;

– 1 416,50 гривны; в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок продолжает учиться) – 1 342 гривен.

Напоминаем, что в Украине есть гарантированный размер алиментов на одного ребенка, то есть минимальный размер и рекомендованный размер алиментов.

По первому – сумма алиментов, оплачиваемая отцом или матерью в случае низких доходов, должна составлять не менее 50% от прожиточного минимума, как мы отмечали выше. А вот за вторым – сумму для ребенка соответствующего возраста устанавливает суд при достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Сколько составляет максимальный размер алиментов

Один из родителей может добровольно выплачивать алименты на ребенка, а их сумму определить по договоренности.

Следовательно, максимальная сумма может составлять на ребенка до 6 лет – 22 720 гривен.

А на ребенка от 6 лет до 18 лет – 28 330 гривен.

Обратите внимание! Если плата алиментов просрочена, то сумма задолженности составляет за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.