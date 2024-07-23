Майже 4 600 гривень за 100 євро: чи по кишені буде українцям купувати валюту
Вартість євро за останній час шалено зросла. Тому купівля 100 доларів або 100 євро сьогодні може виявитися значно вигіднішою, ніж завтра.
Скільки коштують 100 доларів та 100 євро у банках
Станом на ранок 23 липня, за даними "Мінфіну", курс долара у банках становить 41,82 гривні. Відповідно 100 доларів сьогодні обійдуться в 4 182 гривні.
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Втім, купівля готівкового євро в середньому вийде значно дорожчою, за 100 євро прийдеться віддати вже 4 570 гривень або 45,70 гривні за євро.
Купівля долара та євро в обмінниках
Втім, за даними finance.ua курс долара в обмінниках ще вищий: він в середньому становить 41,91 гривні, а євро – вже 45,89 гривні. Відповідно, 100 доларів в обміннику обійдуться в 4 191 гривню, а от 100 євро – вже у 4 589 гривень.
Чи буде продовжувати вартість євро зростати
Експерт Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу, що "цінові рамки" курсів валют на сьогодні визначає саме Національний банк України. Це відбувається через інтервенції. Зокрема, і курс євро визначається виключно через глобальні тенденції.Нагадуємо! Офіційний курс євро сягнув найвищої позначки в ціні за всю історію незалежності – курс становив 45,34 гривні 18 липня. Станом на 22 липня євро перебуває в межах 45,18 гривні.
Як пояснює Андрій Шевчишин, що через те, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, то саме ця керованість визначатиме, яким буде курс наприкінці літа.