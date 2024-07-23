Скільки коштують 100 доларів та 100 євро у банках

Станом на ранок 23 липня, за даними "Мінфіну", курс долара у банках становить 41,82 гривні. Відповідно 100 доларів сьогодні обійдуться в 4 182 гривні.

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Втім, купівля готівкового євро в середньому вийде значно дорожчою, за 100 євро прийдеться віддати вже 4 570 гривень або 45,70 гривні за євро.

Купівля долара та євро в обмінниках

Втім, за даними finance.ua курс долара в обмінниках ще вищий: він в середньому становить 41,91 гривні, а євро – вже 45,89 гривні. Відповідно, 100 доларів в обміннику обійдуться в 4 191 гривню, а от 100 євро – вже у 4 589 гривень.

Чи буде продовжувати вартість євро зростати

Експерт Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу, що "цінові рамки" курсів валют на сьогодні визначає саме Національний банк України. Це відбувається через інтервенції. Зокрема, і курс євро визначається виключно через глобальні тенденції.

Нагадуємо! Офіційний курс євро сягнув найвищої позначки в ціні за всю історію незалежності – курс становив 45,34 гривні 18 липня. Станом на 22 липня євро перебуває в межах 45,18 гривні.

Як пояснює Андрій Шевчишин, що через те, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, то саме ця керованість визначатиме, яким буде курс наприкінці літа.