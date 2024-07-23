Курс валют у банках
- Станом на ранок 23 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,30 гривні (-5 копійок проти 22 липня), а продаж – 41,82 гривні (-8 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45 гривень (-10 копійок), а продаж – у середньому за 45,70 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,71 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,85 гривні (-10 копійок).
- Євро купують за 45,50 гривні (-19 копійок), а продають за 45,69 гривні (-16 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 41,20 гривні (-18 копійок), а продають – за 41,91 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,97 гривні (-43 копійки), а продаж – 45,89 гривні (-1 копійка).
Яким буде долар цьогоріч
Банкір Андрій Шевчишин розповів для 24 Каналу, що на цей рік прогнозувався курс у понад 42 гривні за валюту. Водночас в Україні зараз діє режим керованої гнучкості, за яким й визначається курс.
Зараз не варто сильно укріплювати гривню, адже це "спалить" золотовалютні резерви України. Втім Нацбанк намагатиметься втримати нацвалюту на тому рівні, аби зберігати дохід українців, які зараз мають депозити в гривнях та ОВДП.
Шевчишин пояснює, що якщо цього не зробити, то буде сформована неприємна тенденція.
Коли зростання долара стане настільки високим, що частина депозитів в гривнях почне перетікати саме в долар,
– додає експерт.