Якщо не хочеш працювати: скільки зараз коштує купити пенсію

Українці мають змогу докупити собі стаж. Це дуже важливий показник при виході на пенсію. Зокрема, він впливає на розмір виплати.

Як стаж впливає на пенсію

Стаж впливає також на вік виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Скільки треба стажу у 2025 році, аби вийти на пенсію:

у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Скільки зараз коштує докупити стаж

Деяким громадянам варто докупити стаж. Йдеться, зокрема, про:

тих осіб, які проживають за кордоном, але хочуть мати українську пенсію;

осіб, які мали невеликий офіційний дохід;

громадян, що не мають достатньої кількості стажу.

1 місяць стажу коштує стільки, скільки складає мінімальний страховий внесок, тобто 22% від теперішньої мінімалки. Відповідно, станом на тепер – це 1 760 гривень. А от рік стажу сягає – 21 120 гривень.