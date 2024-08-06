Скільки коштує купити один рік стажу для виходу на пенсію

Українці мають можливість купити страховий стаж для отримання пенсії.Однак варто зазначити, що вартість одного року стажу є досить значною у 2024 році.

Скільки коштує рік стажу

В Україні особи пенсійного віку мають можливість "докупити" страховий стаж, якщо це необхідно. Для зарахування одного повного місяця стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.

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Відповідно, у 2024 році 1 рік стажу коштуватиме 21 480 гривень. Проте, пенсіонер має можливість самостійно визначати частоту та розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей.

Хто може докупити страховий стаж? Докупити стаж можуть громадяни України, які досягли 16 років. Це актуально як осіб, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії та особи з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити свою майбутню пенсію.

Робити добровільні внески можна як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.