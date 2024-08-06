Скільки коштує купити один рік стажу для виходу на пенсію
6 серпня 2024, 16:22Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
Українці мають можливість купити страховий стаж для отримання пенсії.Однак варто зазначити, що вартість одного року стажу є досить значною у 2024 році.
Скільки коштує рік стажу
В Україні особи пенсійного віку мають можливість "докупити" страховий стаж, якщо це необхідно. Для зарахування одного повного місяця стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.
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Відповідно, у 2024 році 1 рік стажу коштуватиме 21 480 гривень. Проте, пенсіонер має можливість самостійно визначати частоту та розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей.Зауважте! Робити добровільні внески можна як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.