Сколько стоит год стажа
В Украине лица пенсионного возраста имеют возможность "докупить" страховой стаж, если это необходимо. Для зачисления одного полного месяца стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.
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Соответственно, в 2024 году 1 год стажа будет стоить 21 480 гривен. Однако, пенсионер имеет возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в зависимости от своих финансовых возможностей.