Яку кількість стажу можуть докупити пенсіонери

Кількість стажу, яку набула особа, впливає не тільки на розмір пенсії, а і на можливість вийти на заслужений відпочинок. Цей показник можна збільшити.

Чи є обмеження для купівлі стажу

Українці можуть придбати будь-яку кількість стажу, повідомляє Урядовий портал. Щобільше, здійснювати купівлю може не сам майбутній пенсіонер, а будь-хто за нього.

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Зверніть увагу! Частоту та розмір внесків особа визначає самостійно, зважаючи на індивідуальні обставини.

Один місяць стажу рівний розміру мінімального страхового внеску. Станом на зараз це значення – 1 760 гривень. Відповідно, рік коштуватиме уже 21 120 гривень.

Яка кількість стажу для виходу на пенсію потрібна у 2024:

аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Нагадаємо! До 2028 року кількість стажу, яка необхідна для виходу на пенсію у 60 та 63 років зростатиме.