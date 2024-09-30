Ринок Африки як альтернатива

Про це повідомив глава "Газпром експорту" Дмитро Хандога, передають російські ЗМІ.

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Ми змушені шукати нові можливості для зростання, і Африканський континент є такою можливістю,

– зазначив Хандога.

Він додав, що "Газпром" розглядає Африку як потенційний ринок збуту, зокрема для зрідженого природного газу, а також як майданчик для використання досвіду компанії в доставці газу кінцевим споживачам.

Нагадаємо! Понад 11 європейських країн подали позови проти російського "Газпрому" через порушення газових контрактів на загальну суму понад 20,6 мільярдів доларів. Росія намагається відновити постачання газу до Європи, зокрема шляхом зменшення податків на "Газпром" і підвищення дивідендів, але постає перед труднощами через власні дії та можливі санкції в майбутньому.