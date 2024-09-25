Проте Росія намагається реанімувати постачання газу до Європи. Ситуація доволі складна. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц допоміг 24 Каналу розібратися у цій ситуації.

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Чи справді російський "Газпром" приречений

Ліпсіц розповів, що наразі немає санкції, які забороняють постачання російського газу в Європу. Попередньо, їх мають запровадити аж у 2027 році. Зараз є певні обмеження лише щодо скрапленого газу. Трубопровідний – росіяни можуть і надалі продавати.

Саме Росія припинила поставки газу, щоб змусити Європу відмовитися від підтримки України. Тобто країна-агресорка порушила газові контракти, і тепер їй буде доволі складно аргументувати в суді, чому вона пішла на це.

Її можуть покарати. Гроші знайде державний бюджет. Але 20,6 мільярда доларів – серйозна сума. Це практично 2 трильйони рублів, згідно з нинішнім курсом. Це потужний удар. Приблизно 1/18 російського бюджету. Немалі кошти,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

Тому росіяни пробують різними специфічними методами врятуватися ситуацію. З одного боку, скоротити податки на "Газпром". З іншого – забрати більше прибутку в "Газпрому" у вигляді дивідендів.

Установа все одно не отримуватиме прибутку для власного розвитку. Те, що "Газпром" отримає як прибуток за зменшення податків, у нього заберуть як дивіденди. Оскільки держава є найбільшим акціонером "Газпрому",

– пояснив доктор економічних наук.