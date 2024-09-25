Однако Россия пытается реанимировать поставки газа в Европу. Ситуация довольно сложная. Доктор экономических наук Игорь Липсиц помог 24 Каналу разобраться в этой ситуации.

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Действительно ли российский "Газпром" обречен

Липсиц рассказал, что пока нет санкций, которые запрещают поставки российского газа в Европу. Предварительно, их должны ввести только в 2027 году. Сейчас есть определенные ограничения только по сжиженному газу. Трубопроводный – россияне могут и в дальнейшем продавать.

Именно Россия прекратила поставки газа, чтобы заставить Европу отказаться от поддержки Украины. То есть страна-агрессор нарушила газовые контракты, и теперь ей будет довольно сложно аргументировать в суде, почему она пошла на это.

Ее могут наказать. Деньги найдет государственный бюджет. Но 20,6 миллиардов долларов – серьезная сумма. Это практически 2 триллиона рублей, согласно нынешнему курсу. Это мощный удар. Примерно 1/18 российского бюджета. Немалые средства,

– отметил Игорь Липсиц.

Поэтому россияне пробуют различными специфическими методами спастись ситуацию. С одной стороны, сократить налоги на "Газпром". С другой – забрать больше прибыли у "Газпрома" в виде дивидендов.

Учреждение все равно не будет получать прибыли для собственного развития. То, что "Газпром" получит как прибыль за уменьшение налогов, у него заберут как дивиденды. Поскольку государство является крупнейшим акционером "Газпрома",

– пояснил доктор экономических наук.