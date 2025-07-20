Як без потрібного стажу отримувати пенсію в майбутньому

Через те, що щороку в Україні збільшується норми для виходу на пенсію, людина може не отримати потрібного стажу. Однак його можна буде докупити. У 2025 році було встановлений розмір внеску, який потрібно сплачувати за кожен додатковий місяць до стажу.

Як оформити договір для збільшення страхового стажу?

Наразі добровільний пенсійний внесок у 2025 році становить 1 760 гривень за один додатковий місяць до стажу, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Укласти договір про сплату внесків можна онлайн. Для цього знадобиться сайт електронних послуг Пенсійного фонду України:

За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) потрібно авторизуватись на вебпорталі ПФУ,

У розділі "Комунікації з ПФУ" варто обрати опцію "Договір на добровільну участь",

Якщо особа укладає договір за себе, то їй потрібно варіант "Бажаю сплачувати внески на себе", де електронна форма договору буде заповнена автоматично. Далі варто поставити позначку щодо надання згоди на обробку персональних даних, натиснути "Підписати і сплатити" й сплатити внесок,

Якщо ж укладання договору відбувається за третю особу, то варто самостійно заповнити всі поля із даними цієї особи. Далі алгоритм дій такий самий, як у випадку, коли договір оформлюють на себе.

Такий договір чинний до кінця поточного календарного року – до 31 грудня. Вже з 1 січня нового року особі варто повторно оформити договір на сплату пенсійних внесків.

Зверніть увагу! Кожен внесок зараховується за той місяць, за який надійшли кошти на рахунок ПФУ. Оплату не варто відкладати на останній день місяця, адже тоді вони будуть зараховані не за поточний місяць, а за наступний.

Коли в Україні можна вийти на пенсію?

Щороку терміни виходу на пенсію в Україні змінюються. Таким чином, щороку кількість потрібного страхового стажу збільшується на рік.