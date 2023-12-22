Долар перед Різдвом: який курс на сьогодні
22 грудня 2023, 09:58Читать новость на русском
За добу долар в обмінниках суттєво подешевшав. Водночас в банках та на чорному ринку спостерігається ріст валюти.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 22 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,6 гривні (+10 копійок проти 21 грудня), а продаж – 38,2 гривні (+20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,13 гривні (+38 копійок), а продаж – в середньому за 41,9 гривні (+50 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-37 копійок), а продаж – 38,36 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,27 гривні (+28 копійок), а продаж – 42,27 гривні (+30 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,04 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,2 гривні (без змін).
- Євро купують за 41,6 гривні (+10 копійок), а продають за 41,9 гривні (+15 копійок).
Чи варто купувати валюту зараз
У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що у передріздвяний період купувати валюту – це правильне рішення. Все через те, що в Україні ймовірний дефолт.
Я не думаю, що буде великий ажіотаж на валюту. А перед Новим роком офіційний курс буде на рівні 37 гривень,
Водночас експерт Борис Кушнірук вважає, що у такий період варто відмовитися від імпульсивних дій, бо фінансова ситуація в країні нестабільна. Йдеться про зростання вартості імпортної частки й подорожчання деяких товарів.
Зараз важко передбачити, що буде відбуватися, бо в нас ще не повністю розблокована ситуація на кордонах. З Польщею ситуація краща, зі Словаччиною та Угорщиною поки ні, адже продовжується блокада.