Долар подешевшав: який офіційний курс сьогодні

За добу курс американської валюти впав у ціні, втім несуттєво. А от євро опустилося на понад 20 копійок порівняно з вчорашнім днем.

Офіційний курс 1 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 1 грудня становить 36,35 гривні за долар. Долар порівняно з минулим днем подешевшав на 2 копійки.

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Щодо євро, то курс валюти знову подорожчав. На сьогодні ціна сягнула 39,72 гривні, що на 23 копійки менше, ніж вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 4 грудня:

Долар – 36,46 гривні,

Євро – 39,65 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 1 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,2 гривні , а продаж – 37,67 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,03 гривні , а продаж – 37,54 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,4 гривні, а продаж – 37,51 гривні.

Яким буде курс долара на готівковому ринку наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 4 по 10 грудня загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На міжбанку поточні коливання, як і протягом останніх кількох тижнів будуть в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу збережеться на мінімальному рівні – до 0,1 гривні.

Різниця між курсами покупки та продажу, а також поточні (щоденні) курсові зміни перебуватимуть в межах 0,3 – 0,5 гривні.

Загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро,

– каже Лєсовий.

За прогнозами експерта, на валютному ринку укоріниться закладений режим "керованої гнучкості".