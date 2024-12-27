Курси від НБУ: чи змінилися валюти в останній тиждень 2024 року

Вартість офіційного курсу долара опустилася, однак всього на декілька копійок. Натомість курс євро за останню добу взагалі не змінився. Водночас з нового тижня ціни валют дещо зміняться.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,84 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 26 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,51 гривні. Тобто ціна не змінилася.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 30 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,94 гривні,

євро – 43,74 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,70 гривні , продаж – по 42,25 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,19 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,75 гривні, продаж – 42,45 гривні.

Скільки коштуватиме долар з січня

Банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу розповів, що на початку року офіційний курс долара може становити від 41,80 гривні до 42,10 гривні. Відтак стрімкої курсової зміни з 2025 року не станеться.

Водночас на готівковому ринку буде перебувати у схожому діапазоні ціни.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, курс долара на міжбанку буде на рівні 41,80 – 42,10 гривні, а на готівковому ринку – 41,90 – 42,20 гривні за долар.

Зверніть увагу! У перший тиждень січня поточні курсові зміни не зроблять сенсації на валютному ринку.