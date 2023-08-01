Долар на чорному ринку суттєво впав: на скільки опустилася валюта

За добу на чорному ринку долар втратив найсуттєвіше ціну. При продажі вартість опустилася на 20 копійок. Такі коливання відбуваються й з курсом євро.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (без змін проти 31 липня), а продаж – 37,60 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+6 копійок), а продаж – 37,55 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продаж – (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,23 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (-19 копійок), а продаж – 37,40 гривні (-20 копійок).

(-19 копійок), а продаж – (-20 копійок). Євро купують по 41,24 гривні (-21 копійок), а продають за 41,55 гривні (-25 копійок).

Курс долара у серпні

Економіст Борис Кушнірук розповідає, що найближчим часом змін курсу чекати не варто. Адже, наприклад, сезонні підвищення курсу формує експортна виручка від продажу аграрної продукції, а зараз з цим є проблеми.

Борис Кушнірук Економіст Ринкового курсу немає, і я сподіваюся, не буде до завершення війни. Якщо фактично більшість валютної пропозиції закриває Національний банк, то фактично ніякого ринкового курсу бути не може апріорі під час війни. І я думаю, що навіть певний час після завершення війни, якогось ринкового курсу бути не може.

Крім того, Кушнірук додає, що зростання курсу долара на 50 копійок на готівковому ринку, що відбулося минулого тижня, не варто уваги.

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