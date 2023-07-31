Що буде з курсом долара у серпні

Економіст Борис Кушнірук вважає, що найближчим часом змін курсу чекати не варто.

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Борис Кушнірук Економіст Ринкового курсу немає, і я сподіваюся, не буде до завершення війни. Якщо фактично більшість валютної пропозиції закриває Національний банк, то фактично ніякого ринкового курсу бути не може апріорі під час війни. І я думаю, що навіть певний час після завершення війни, якогось ринкового курсу бути не може.

Він додав, що про сезонні підвищення курсу говорити не варто, тому що її формує експортна виручка від продажу аграрної продукції, а зараз з цим є проблеми.

На його думку, НБУ варто поступово девальвувати гривню відповідно до інфляції, щоб потім не робити це в один момент. Проте регулятор накопичив значні золотовалютні резерви, якими може покрити дефіцит та дозволив банкам переводити частину безготівкової валюти в готівку.

Я не бачу підстав для зміни тренду на даний момент. Ну і це не такі зміни, про які можна було говорити,

– зауважив він.

За його словами, зростання курсу долара на 50 копійок на готівковому ринку, що відбулося минулого тижня, не варто уваги.

Який курс долара 31 липня

За вихідні курс долара мав доволі активні коливання. Наприклад на чорному ринку валюта впала на 10 – 16 копійок, а в обміннику купівля опустилася на 17 копійок. Натомість продаж у банках зріс на 10 копійок, тоді як купівля взагалі не змінилася.