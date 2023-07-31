Что будет с курсом доллара в августе

Экономист Борис Кушнирук считает, что в ближайшее время изменений курса ждать не стоит.

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Борис Кушнирук Экономист Рыночного курса нет, и я надеюсь, что не будет до завершения войны. Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже определенное время после завершения войны, какого-либо рыночного курса быть не может.

Он добавил, что о сезонных повышениях курса говорить не стоит, потому что ее формирует экспортная выручка от продажи аграрной продукции, а сейчас с этим есть проблемы.

По его мнению, НБУ следует постепенно девальвировать гривну в соответствии с инфляцией, чтобы потом не делать это в один момент. Однако регулятор накопил значительные золотовалютные резервы, которыми может покрыть дефицит и позволил банкам обналичивать часть безналичной валюты.

Я не вижу оснований для смены тренда на данный момент. Ну и это не такие изменения, о которых можно было говорить,

– заметил он.

По его словам, произошедший на прошлой неделе рост курса доллара на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания.

Какой курс доллара 31 июля

За выходные курс доллара имел достаточно активные колебания. Например, на черном рынке валюта упала на 10 – 16 копеек, а в обменнике покупка опустилась на 17 копеек. Зато продажи в банках выросли на 10 копеек, тогда как покупка вообще не изменилась.