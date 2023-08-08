Менше ніж 37 гривень: де долар опустився найсуттєвіше за добу

В банках долар опустився нижче ніж 37 гривень. Курс знову тяжіє до офіційного. Водночас в обмінниках вартість валют майже не змінилася – на рівні 37 гривень та вище.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,9 гривні (-10 копійок проти 7 серпня), а продаж – 37,55 гривні (+3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,54 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,05 гривні (без змін), а продаж – 37,45 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,07 гривні (+12 копійок), а продаж – 41,45 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,29 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,4 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,15 гривні (без змін), а продають за 41,35 гривні (-5 копійок).

Курс на цей тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що впродовж цього тижня курс долара тяжітиме до офіційного.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту та корекцію готівкового курсу. На мою думку, цього тижня відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара.

за прогнозами курс впродовж найближчих семи днів знаходитиметься в діапазоніТак станеться, тому що до середини минулого тижня негативний показник купівлі та продажу почав скорочуватися.

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