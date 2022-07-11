Скільки коштує долар і євро 11 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку

Іноземні валюти продовжують динаміку зростання на готівковому ринку 11 липня. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,57 гривні за долар при купівлі (+ 12 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 36,40 гривень за долар (+ 30 копійок).

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Євро банки купують за 36 гривень (вартість не змінилась), а продають в середньому за 37,10 гривні за євро (+ 20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,38 гривні (+ 55 копійок), а продають – за 36,74 гривні (+ 65 копійки), за даними finance.ua.

(+ 55 копійок), а продають – за (+ 65 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 36,87 гривні (+ 34 копійки) та продаж – 37,25 гривні (+ 38 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 36,50 гривні (+ 70 копійок), а продаж – 36,70 гривні (+ 63 копійки).

(+ 70 копійок), а продаж – (+ 63 копійки). Євро продають по 37 гривень (+ 40 копійок), а купують за 37,35 гривні (+ 45 копійок).

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