Скільки коштує долар і євро 11 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку
11 липня 2022 , 11:50Читать новость на русском
Іноземні валюти продовжують динаміку зростання на готівковому ринку 11 липня. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,57 гривні за долар при купівлі (+ 12 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 36,40 гривень за долар (+ 30 копійок).
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Євро банки купують за 36 гривень (вартість не змінилась), а продають в середньому за 37,10 гривні за євро (+ 20 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,38 гривні (+ 55 копійок), а продають – за 36,74 гривні (+ 65 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 36,87 гривні (+ 34 копійки) та продаж – 37,25 гривні (+ 38 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 36,50 гривні (+ 70 копійок), а продаж – 36,70 гривні (+ 63 копійки).
- Євро продають по 37 гривень (+ 40 копійок), а купують за 37,35 гривні (+ 45 копійок).
Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію
- Споживча інфляція у червня в Україні сягнула 20,1% річних. Однак заступник глави НБУ Ніколайчук вважає, що українці можуть не боятись гіперінфляції.
- В НБУ прогнозують, що інфляція сягне 20+% за підсумками 2022 року.
- Також у червні НБУ агресивно підвищив облікову ставку до 25%. На думку регулятора, завдяки цьому депозити стануть прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.
- У червні міжнародні резерви України скоротились на 9,3% до 2,34 мільярда доларів. Все через продаж валюту НБУ на міжбанку.
- Від початку повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень, що стало разом з держоблігаціями (ОВДП).
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