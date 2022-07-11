Курс валют в банках
По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,57 гривны за доллар при покупке (+12 копеек). В то время как продают валюту в банках за 36,40 гривны за доллар (+ 30 копеек).
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Евро банки покупают за 36 гривны (не изменилось), а продают в среднем за 37,10 гривны за евро (+ 20 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,38 гривны (+55 копеек), а продают – за 36,74 гривны (+65 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 36,87 гривны (+34 копейки) и продажа – 37,25 гривны (+38 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,50 гривны (+70 копеек), а продажа – 36,70 гривны (+63 копейки).
- Евро продают по 37 гривен (+40 копеек), а покупают за 37,35 гривны (+45 копеек).
Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- Потребительская инфляция в июне в Украине достигла 20,1% годовых. Однако заместитель главы НБУ Николайчук считает, что украинцы могут не опасаться гиперинфляции.
- В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет 20% по итогам 2022 года.
- Также в июне НБУ агрессивно повысил учетную ставку до 25%. По мнению регулятора, благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильно влиять на кредиты это решение не будет.
- В июне международные резервы Украины сократились на 9,3% до 2,34 млрд долларов. Все из-за продажи валюты НБУ на межбанке.
- С начала полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен, что стало вместе с гособлигациями (ОВГЗ).
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