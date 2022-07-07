Скільки коштує долар і євро 7 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку

Курс гривні до долара та євро 7 липня дещо виріс після падіння протягом двох останніх днів. Скільки коштує долар і євро в обмінниках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,10 гривень за долар при купівлі (+ 10 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,60 гривень за долар (+ 60 копійок).

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Євро банки купують за 35,70 гривні (– 10 копійок), а продають в середньому за 36,60 гривні за євро (– 10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,55 гривні (+ 32 копійки), а продають – за 35,77 гривні (+ 41 копійка), за даними finance.ua.

(+ 32 копійки), а продають – за (+ 41 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 36,33 гривні (+ 16 копійок) та продаж – 36,67 гривні (+ 26 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,43 гривні (+ 23 копійок), а продаж – 35,60 гривні (+ 27 копійок).

(+ 23 копійок), а продаж – (+ 27 копійок). Євро продають по 36,20 гривні (+ 5 копійок), а купують за 36,45 гривні (+ 5 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Споживча інфляція у червня в Україні сягнула 20,1% річних. Основними чинниками стали високі ціни енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій, пояснили в НБУ.

Однак українці можуть не боятись гіперінфляції, запевнив заступник глави НБУ Ніколайчук. На його думку, це дуже нереалістичний сценарій.

В НБУ прогнозують, що інфляція сягне 20+% за підсумками 2022 року. Ніколайчук вважає, що це той рівень, який можна контролювати.

Також у червні НБУ агресивно підвищив облікову ставку до 25%. На думку регулятора, завдяки цьому депозити стануть прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.