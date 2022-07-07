Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,10 гривен за доллар при покупке (+10 копеек). В то время как продают валюту в банках по 35,60 гривен за доллар (+ 60 копеек).

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Евро банки покупают за 35,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 36,60 гривны за евро (-10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,55 гривны (+32 копейки), а продают – по 35,77 гривны (+41 копейка), по данным finance.ua.

(+32 копейки), а продают – по (+41 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 36,33 гривны (+16 копеек) и продажа – 36,67 гривны (+26 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,43 гривны (+23 копеек), а продажа – 35,60 гривны (+27 копеек).

(+23 копеек), а продажа – (+27 копеек). Евро продают по 36,20 гривны (+5 копеек), а покупают за 36,45 гривны (+5 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Потребительская инфляция в июне в Украине достигла 20,1% годовых. Основными факторами стали высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий, пояснили в НБУ.

Однако украинцы могут не опасаться гиперинфляции, заверил замглавы НБУ Николайчук. По его мнению, это очень нереалистичный сценарий.

В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет 20% по итогам 2022 года. Николайчук считает, что это тот уровень, который можно контролировать.

Также в июне НБУ агрессивно повысил учетную ставку до 25%. По мнению регулятора, благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет иметь.

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