Скільки коштує долар та євро: готівковий курс валют 19 липня

19 липня 2022 , 11:50
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Долар і євро подешевшали у банках та обмінниках, а от на "чорному ринку" навпаки – подорожчали. З актуальним готівковим курсом станом на 19 липня можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,70 гривень за долар при купівлі (-10 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,40 гривень за долар (-10 копійок).

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Євро банки купують за 36,70 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 37,70 гривні за євро (-5 копійок);

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 36,92 гривні (-20 копійок), а продають – за 37,06 гривні (-22 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 37,24 гривні (-5 копійок) та продаж – 37,47 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+5 копійок), а продаж – 37,23 гривні (+13 копійки).
  • Євро продають по 37,20 гривень (+20 копійок), а купують за 37,45 гривні (+20 копійок).

Що буде з доларом: прогноз експертів

  • Нещодавно системні банки України зрівняли безготівковий курс з готівковим, аби боротися з "картковими" туристами.
  • На думку директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анни Золотько, валютний ринок все ще нервовий через переговори в Туреччині щодо відновлення експорту українського зерна. Тож якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку. 
  • Експертка прогнозує, що курсовий коридор до кінця липня буде в діапазоні 36,0 – 38,5 гривні за долар.
  • Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що найближчим часом чекати на "валютну паніку" українцям не слід, адже для цього немає ніяких передумов. Детальніше про це читайте тут. 
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Автор: Дар'я Вереньова