Скільки коштує долар та євро: готівковий курс валют 19 липня

Долар і євро подешевшали у банках та обмінниках, а от на "чорному ринку" навпаки – подорожчали. З актуальним готівковим курсом станом на 19 липня можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,70 гривень за долар при купівлі (-10 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,40 гривень за долар (-10 копійок).

Читайте також Креативні трейдери: як отримати мерч за ідею

Євро банки купують за 36,70 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 37,70 гривні за євро (-5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,92 гривні (-20 копійок), а продають – за 37,06 гривні (-22 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – за (-22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,24 гривні (-5 копійок) та продаж – 37,47 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+5 копійок), а продаж – 37,23 гривні (+13 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+13 копійки). Євро продають по 37,20 гривень (+20 копійок), а купують за 37,45 гривні (+20 копійок).

Що буде з доларом: прогноз експертів

Нещодавно системні банки України зрівняли безготівковий курс з готівковим, аби боротися з "картковими" туристами.

На думку директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анни Золотько, валютний ринок все ще нервовий через переговори в Туреччині щодо відновлення експорту українського зерна. Тож якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку.

Експертка прогнозує, що курсовий коридор до кінця липня буде в діапазоні 36,0 – 38,5 гривні за долар.

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що найближчим часом чекати на "валютну паніку" українцям не слід, адже для цього немає ніяких передумов. Детальніше про це читайте тут.

Варте уваги – НБУ презентував монету "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.